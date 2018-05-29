Россияне хотят спросить Путина о пенсиях, детсадах и дорогах

В России продолжается подготовка к "прямой линии" президента.

На "горячую линию" уже поступило более 60 тыс. звонков. Больше всего россиян интересует социальная сфера. Чаще всего граждане спрашивают о размере пенсий, порядке их начисления. Кроме того, поступают вопросы о предоставлении мест в детских садах, состояние дошкольных учреждений, школ, больниц и дорог.

На этот раз стало больше вопросов, связанных с экологией, вывозом мусора и его переработкой. Уменьшилось количество обращений от обманутых дольщиков.

В этот раз "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится 7 июня в полдень, она будет транслироваться телеканалами "Первый", "Россия 1" (ВГТРК), "Россия 24" (ВГТРК), "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" (ВГТРК) и "Радио России" (ВГТРК).

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение, сообщает "Интерфакс".