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Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
28.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Милости просим!" Носов едет совершать прорыв на Колыму Слухи о назначении Сергея Носова губернатором Кузбасса сбылись наполовину. 57-летний мэр "Путинграда" наконец получил регион в свое управление: президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. На кого оставил Нижний Тагил Сергей Носов, что ждет его на Крайнем Севере и сохранит ли прямые выборы мэра последний оплот Свердловской области, читайте в материале Накануне.RU.
28.05.2018
политика ;
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Новости
29.05.2018 02:06 Мск (04:06 Екб)
политика | За рубежом
СМИ: США решили отложить новые санкции против КНДР
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(2016) | Фото:

Американские власти решили пока не вводить новые санкций в отношении КНДР, которые планировались уже в начале этой недели.
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Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома, администрация президента США была готова ввести санкции против Пхеньяна во вторник, однако днем ранее было решено отложить новый пакет ограничительных мер на неопределенное время. Такое решение принято продолжающихся переговоров с Северной Кореей, - пишет издание.

По данным WSJ, Минфин США подготовил санкционный список в отношении КНДР из почти трех десятков фигурантов, включая российские и китайские организации. Ожидалось, что санкции станут ответом на недавнюю "агрессивную риторику Ким Чен Ына, которая побудила Трампа на прошлой неделе подумать об отмене запланированного саммита, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне, спустя день после решения, президент США вновь передумал и сообщил о возврате к проведению саммита.

Историческая встреча в Сингапуре - первые прямые переговоры лидеров КНДР и США - состоится 12 июня в Сингапуре. После известий об отмене, стороны всё же продолжают готовиться к нему. И Пхеньян, и Вашингтон уже направили в это островное государство свои делегации для подготовки саммита.

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29.05.2018 02:06 Мск | Денис Линов
04:06 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.05.2018 12:33 Мск
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Ранее 25.05.2018 10:04 Мск
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СМИ: США решили отложить новые санкции против КНДР
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