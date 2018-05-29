СМИ: США решили отложить новые санкции против КНДР

Американские власти решили пока не вводить новые санкций в отношении КНДР, которые планировались уже в начале этой недели.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома, администрация президента США была готова ввести санкции против Пхеньяна во вторник, однако днем ранее было решено отложить новый пакет ограничительных мер на неопределенное время. Такое решение принято продолжающихся переговоров с Северной Кореей, - пишет издание.

По данным WSJ, Минфин США подготовил санкционный список в отношении КНДР из почти трех десятков фигурантов, включая российские и китайские организации. Ожидалось, что санкции станут ответом на недавнюю "агрессивную риторику Ким Чен Ына, которая побудила Трампа на прошлой неделе подумать об отмене запланированного саммита, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне, спустя день после решения, президент США вновь передумал и сообщил о возврате к проведению саммита.

Историческая встреча в Сингапуре - первые прямые переговоры лидеров КНДР и США - состоится 12 июня в Сингапуре. После известий об отмене, стороны всё же продолжают готовиться к нему. И Пхеньян, и Вашингтон уже направили в это островное государство свои делегации для подготовки саммита.