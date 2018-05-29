Украинские военные стянули "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе

в этот день
29.05.18
02:43
В Екб.04:43
Мэр "Путинграда" назначен губернатором Магаданской области
Счета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении Магомедова
Власти Подмосковья повысят тариф на вывоз мусора к октябрю 2018 года
Главное
СМИ: Абрамович получил израильский паспорт

Тема дня
Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
28.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Милости просим!" Носов едет совершать прорыв на Колыму Слухи о назначении Сергея Носова губернатором Кузбасса сбылись наполовину. 57-летний мэр "Путинграда" наконец получил регион в свое управление: президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. На кого оставил Нижний Тагил Сергей Носов, что ждет его на Крайнем Севере и сохранит ли прямые выборы мэра последний оплот Свердловской области, читайте в материале Накануне.RU.
28.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Экс-министр Пучков назвал "псевдоогнеборцами" голодающих в Якутии пожарных
Игорь Пыхалов: Офицер КГБ Путин не мог недооценивать поддержку Ельцина в 1991-м
Кудрину при назначении в Счетную палату припомнили Стабфонд и вывод капиталов за рубеж
Новый закон о цифровой экономике эксперты назвали "спящим"
В Сирии в результате обстрела боевиков погибли четверо российских военных
Владимир Путин заявил, что не будет баллотироваться в президенты России в 2024 году
В Верхнем Уфалее может появиться производство стальных труб
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 247

Украинские военные стянули "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

военные учения, система Град, (2017) | Фото: www.youtube.com

Разведка вооруженных сил ЛНР сообщила о том, что три реактивные системы залпового огня "Град" обнаружены на территории частного домовладения в районе населенного пункта Болотенное.
Читайте также:

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские военные разместили установки в Донбассе, тем самым ВСУ в очередной раз нарушили минские соглашения.

"Наша разведка продолжает выявлять использование украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры и частных домостроений для размещения личного состава, а также вооружения и военной техники", - отметил Марочко.

Как сообщается, вся техника спрятана под тентами, а доступ местных жителей к этому району перекрыт, сообщает телеканал "Звезда".

Другие новости по темам: Град, системы залпового огня, ВСУ, Донбасс
29.05.2018 01:28 Мск | Денис Линов
03:28 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.05.2018 14:56 Мск
ВСУ пытались атаковать позиции ДНР, но были остановлены








Добавить комментарий:

Украинские военные стянули "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+