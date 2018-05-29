Украинские военные стянули "Грады" к линии соприкосновения в Донбассе

Разведка вооруженных сил ЛНР сообщила о том, что три реактивные системы залпового огня "Град" обнаружены на территории частного домовладения в районе населенного пункта Болотенное.

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские военные разместили установки в Донбассе, тем самым ВСУ в очередной раз нарушили минские соглашения.

"Наша разведка продолжает выявлять использование украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры и частных домостроений для размещения личного состава, а также вооружения и военной техники", - отметил Марочко.

Как сообщается, вся техника спрятана под тентами, а доступ местных жителей к этому району перекрыт, сообщает телеканал "Звезда".