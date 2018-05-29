Совфед: Россия ответит на размещение в Польше американской базы

Минобороны РФ готово принять меры в случае размещения в Польше американской военной базы.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, российские дипломаты попробуют убить польское руководство отказаться от такого решения. "Но, несмотря на дипломатические усилия, Министерство обороны готово к противодействию и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся", — сказал зампред. При этом сенатор не стал сообщать подробности проводимых мероприятий, лишь оговорившись, что они нацелены на укрепление безопасности России.

Серебренников отметил, что расширение NATO и закрепление его сил у российских границ "нежелательно и незаконно", сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что размещение американской военной базы в Польше — суверенное право Варшавы, которое при этом повлечёт ответные действия Москвы.