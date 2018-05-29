РФ и КНР разрабатывают технологию, которая позволит сбивать американские истребители-невидимки - СМИ

Россия и Китай заканчивают разработку технологии, которая позволит сбивать американские истребители-невидимки F-35 и F-22.

Как пишет издание The National Interest, Москва и Пекин уже имеют опыт разработки инфракрасных поисково-следящих систем. Кроме того, оборонная промышленность России и Китая обладает сетями передачи данных в воздухе.

Уже сейчас у России и Китая есть все средства для того, чтобы создать высокоскоростные и высокочастотные воздушные каналы связи, сообщает издание. Как указывает автор статьи, основная часть компонентов для создания систем, способных противостоять стелс-технологии, появится тогда, когда РФ и КНР свяжут с помощью высокоскоростного канала передачи данных два или больше истребителей, оснащенных инфракрасными поисково-следящими системами с длинноволновым диапазоном.

Как отмечает журнал, при появлении данной технологии функциональный потенциал американских истребителей пятого поколения значительно снизится. Уберечь американские F-35 и F-22 от развития новых систем вряд ли удастся, сообщает РИА.