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Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
28.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Милости просим!" Носов едет совершать прорыв на Колыму Слухи о назначении Сергея Носова губернатором Кузбасса сбылись наполовину. 57-летний мэр "Путинграда" наконец получил регион в свое управление: президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. На кого оставил Нижний Тагил Сергей Носов, что ждет его на Крайнем Севере и сохранит ли прямые выборы мэра последний оплот Свердловской области, читайте в материале Накануне.RU.
28.05.2018
политика ;
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Новости
29.05.2018 00:16 Мск (02:16 Екб)
общество | Центральный ФО
В Москве госпитализирована ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко
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Регина Тодоренко (2017) | Фото:

В Москве срочно госпитализирована 27-летняя телеведущая Регина Тодоренко, которая стала известна благодаря проекту "Орел и решка".

Как написала знаменитость в своем Инстаграме, у нее случилось обострение пиелонефрита. По этой причине съемки, запланированные на ближайшие дни, могут быть отменены.

Из-за заболевания почек врачи заставили Тодоренко госпитализироваться. По признанию ведущей, хуже ей было только после галлюциногенных грибов, которые она попробовала в Индонезии во время съемок "Орла и решки".

Региона Тодоренко(2018)|Фото:

При этом телеведущая обещает в скором времени снова быть в строю.

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29.05.2018 00:16 Мск | Денис Линов
02:16 Екб


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В Москве госпитализирована ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко
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