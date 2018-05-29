В Москве госпитализирована ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко

В Москве срочно госпитализирована 27-летняя телеведущая Регина Тодоренко, которая стала известна благодаря проекту "Орел и решка".

Как написала знаменитость в своем Инстаграме, у нее случилось обострение пиелонефрита. По этой причине съемки, запланированные на ближайшие дни, могут быть отменены.

Из-за заболевания почек врачи заставили Тодоренко госпитализироваться. По признанию ведущей, хуже ей было только после галлюциногенных грибов, которые она попробовала в Индонезии во время съемок "Орла и решки".

При этом телеведущая обещает в скором времени снова быть в строю.