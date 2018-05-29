"Временным" губернатором Тюменской области назначен Моор

Исполняющим обязанности губернатора Тюменской области назначен Александр Моор. Рабочую встречу с новым главой провел президент России Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, экс-губернатор Владимир Якушев был назначен министром строительства и ЖКХ. Повышение получил и его коллега - губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Согласно процедуре, в Тюменской области состоятся выборы губернатора, на Ямале главу назначат депутаты заксобрания. Кандидатуры представят политические партии, часть кандидатов из списка исключат губернатор Тюменской области и президент.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно о назначении двух мэров на посты глав регионов: врио главы Якутии назначен Айсен Николаев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов назначен исполняющим обязанности губернатора Магаданской области.

Александр Моор - мэр-отличник, он возглавляет различные рейтинги мэров. Врио губернатора Тюменской области родился в поселке Березняки Тюменского района. По образованию экономист, окончил Тюменский государственный университет. До прихода в органы власти работал в банках "Тюменский кредит", "Дипломат", "Белый север" и "Ханты-Мансийском банке".

В 2001 г. стал замдиректора департамента экономики администрации Тюменской области, с 2003 по 2005 гг. возглавлял Тюменский ЦУМ. Проработав полгода в должности заместителя, а затем директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени перешел в областную администрацию на пост замгубернатора Тюменской области. С февраля 2011 г. – первый заместитель главы администрации города Тюмени, 25 февраля того же года Александр Моор был назначен на должность главы администрации Тюмени. Депутаты Тюменской городской Думы единогласно проголосовали на заседании Думы за его назначение.

Женат, воспитывает четверых детей.