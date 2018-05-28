Столтенберг: В НАТО есть разногласия по "Северному потоку — 2"

Каждая страна-член Североатлантического альянса (НАТО) имеет своё мнение касательно постройки газопровода "Северный поток — 2" (Nord Stream — 2). Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщает РБК со ссылкой на Onet, такое заявление было сделано им после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам генсека, выразить мнение о Nord Stream — 2 "будет очень сложно", поскольку некоторые страны высказались против постройки газопровода, и часть членов НАТО считает данный проект коммерческим. Альянс, как отметил Столтенберг, не имеет инструментов для воздействия в контексте таких вопросов.

"В решении таких вопросов участвуют отдельные страны и ЕС", — сказал генсек.

Столтенберг также отметил, что НАТО — это военно-политический альянс, который, с одной стороны, обеспечивает сильную защиту и сдерживание, а с другой, решает политические проблемы и создаёт платформу для обсуждения политических вопросов между государствами-членами.