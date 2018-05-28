СМИ: Абрамович получил израильский паспорт

Израильские СМИ сообщили, что российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил паспорт страны.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, израильская газета "Исраэль хайом" сообщила, что в четверг бизнесмен приедет в Израиль, чтобы начать процедуру получения гражданства.

"Несколько часов назад российский миллиардер на своём частном самолёте приземлился в аэропорту Бен-Гурион и получил израильское удостоверение личности", — передаёт RT со ссылкой на издание Ynet.

Напомним, в апреле у Абрамовича истекла британская виза, новую бизнесмену не выдают уже несколько недель. По данным СМИ, Великобритания потребовала у Абрамовича объяснить происхождение своего состояния, чтобы получить новую инвесторскую визу. Позднее источник в окружении бизнесмена опроверг эту информацию.