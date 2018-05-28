На берегу реки в Подмосковье найдено тело ребёнка

На берегу реки Нерская в Орехово-Зуевском районе Подмосковья было обнаружено тело восьмилетнего ребёнка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Поисковые мероприятия начались после того, как 25 мая в правоохранительные органы обратилась мать мальчика, сообщившая, что её сын ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся.

На следующий день на берегу реки Нерская в городе Куровское была обнаружена одежда, принадлежащая пропавшему ребёнку, а 28 мая мальчик был найден мёртвым на берегу реки.

На данный момент запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребёнка с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.