В Крыму задержан украинец с оружием

В Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины при попытке сбыта оружия. Об этом говорится в сообщении крымского управления ФСБ РФ.

По данным ведомства, при попытке сбыта пистолета "ТТ" были задержаны украинец 1986 года рождения и россиянка 1992 года рождения. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нелегальную покупку, а также передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и патронов.

Пистолет изъят и направлен на исследование. Также проверяется причастность данного оружия к ранее совершенным преступлениям.

Накануне замдиректора ФСБ Владимир Кулишов предупредил, что в Крым с Украины пытаются проникнуть диверсанты. 21 мая ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной при поддержке запрещенного в России "Меджлиса крымско-татарского народа" и СБУ.