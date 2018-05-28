Подмосковные власти заявили, что не боятся "опозориться" перед гостями ЧМ-2018 за мусорные запахи

Власти Подмосковья не боятся опозориться перед гостями Чемпионата мира по футболу-2018 за "мусорные запахи" в московском регионе. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, передает корреспондент Накануне.RU.

"А чего нам бояться? Мы готовы взять на себя всю ответственность и за советский, и за российский период. Мы не отказываемся от ответственности. И я не отказываюсь. Да, мы проводим мероприятие, но, к сожалению, в Балашихе 25 млн тонн отходов захоронилось. При всем желании это даже за 10 лет невозможно сделать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы получили все 39 полигонов, которые работали по проектам 30-40 лет назад… В ведение мы 1,5 года назад получили эти полигоны, с 1 июля 2017 года мы только начали осуществлять все мероприятия… Мы не опозоримся, мы достаточное количество всех мероприятий провели, чтобы не опозориться, не волнуйтесь", - добавил Коган.