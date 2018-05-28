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Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
28.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Милости просим!" Носов едет совершать прорыв на Колыму Слухи о назначении Сергея Носова губернатором Кузбасса сбылись наполовину. 57-летний мэр "Путинграда" наконец получил регион в свое управление: президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. На кого оставил Нижний Тагил Сергей Носов, что ждет его на Крайнем Севере и сохранит ли прямые выборы мэра последний оплот Свердловской области, читайте в материале Накануне.RU.
28.05.2018
политика ;
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Новости
28.05.2018 18:15 Мск (20:15 Екб)
политика | За рубежом
Совет ЕС продлил санкции против властей Сирии
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коллаж, Сирия, флаг, рассвет (2016) | Фото:

Совет Евросоюза продлил санкции против властей Сирии до 1 июня 2019 года.

Согласно документу, размещённому на сайте ведомства, причиной являются "продолжающиеся репрессии против гражданского населения".

Совет также обновил информацию о некоторых физических и юридических лицах и удалил из перечня двух умерших. Так, на данный момент санкционный список включает 259 человек и 67 организаций.

Фигурантам списка, в частности, запрещён въезд на территорию ЕС. Кроме того, санкции предусматривают ограничение экспорта оборудования и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также замораживание хранящихся на территории Евросоюза активов Центрального банка Сирии.

"ЕС по-прежнему привержен поиску прочного и заслуживающего доверия политического решения конфликта в Сирии, как это определено в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и в Женевском коммюнике 2012 года", — говорится в сообщении.

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28.05.2018 18:15 Мск | Бельгия | Георгий Малания
20:15 Екб


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Совет ЕС продлил санкции против властей Сирии
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