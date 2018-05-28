Совет ЕС продлил санкции против властей Сирии

Совет Евросоюза продлил санкции против властей Сирии до 1 июня 2019 года.

Согласно документу, размещённому на сайте ведомства, причиной являются "продолжающиеся репрессии против гражданского населения".

Совет также обновил информацию о некоторых физических и юридических лицах и удалил из перечня двух умерших. Так, на данный момент санкционный список включает 259 человек и 67 организаций.

Фигурантам списка, в частности, запрещён въезд на территорию ЕС. Кроме того, санкции предусматривают ограничение экспорта оборудования и технологий, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также замораживание хранящихся на территории Евросоюза активов Центрального банка Сирии.

"ЕС по-прежнему привержен поиску прочного и заслуживающего доверия политического решения конфликта в Сирии, как это определено в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и в Женевском коммюнике 2012 года", — говорится в сообщении.