Власти Подмосковья повысят тариф на вывоз мусора к октябрю 2018 года

Власти Подмосковья разработали новый экологический стандарт в сфере обращения отходов в регионе. В частности в новой схеме обращения с ТБО сформированы требования к строительству мусороперерабатывающих комплексов. Подробности - в материале Накануне.RU.

В новой схеме обращения с отходами предусмотрено строительство новой отрасли - комплексов по переработке отходов. Цель формирующегося экологического стандарта — переработать минимум 50% отходов, а также уменьшить все негативные воздействия на окружающую среду от свалочного газа, фильтрата. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве рассказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Весь технологический процесс в новых КПО будет выглядеть следующим образом: мусор будет поступать на сеть ленточных конвейеров закрытого мусороприемника, далее ТБО поступят в так называемый "пакеторазрыватель", после этого пройдут сепарацию органической фракции, которая затем уйдет в компост. Отсортированные фракции будут отправлены на вторичную переработку, а оставшаяся часть неотсортированных отходов - уже на термическое обезвреживание.

По словам министра, при строительстве новых КПО власти постарались использовать принцип "цена-качество". В ходе разработки стандарта были изучены зарубежные технологии, в том числе опыт Израиля, Швеции, Голландии, США. Самой оптимальной, по мнению министерства, стала немецкая технология.

"Принцип следующий: вся механика делается на российских предприятиях, а основные "мозги" предприятия, что связано с тонким автоматическим сепарированием, - это, конечно, пока производство Германии", - пояснил Коган.

По оценке подмосковного министерства, капитальные затраты, к примеру, на заводы мощностью 300 тыс. тонн в год составят не более 220 млн руб., пояснил Коган. "Выделять он будет 20% фракций, для этого два гектара. У нас в территориальной схеме они все предусмотрены на соответствующие направления. Это оборудование можно будет смонтировать за 150 дней под ключ", - прокомментировал чиновник.

Также Коган рассказал, что новые технологии переработки без термического обезвреживания обойдутся дешевле, что важно, поскольку за "это удовольствие" будут платить жители региона. В частности в коммунальных платежках жителей Подмосковья с 1 января 2019 года появится отдельный платеж - "вывоз мусора", который уйдет из строчки жилищного платежа. Коган пообещал, что в общей "платежке" резкого повышения тарифов не будет, и это обязательно ляжет в 4-5% годовое повышение тарифов в рамках инфляции.

"Мы рассчитывали на тонну. На сегодняшний день предполагается стоимость 4,5 тыс. рублей за тонну - это тот расчет, который есть. Как это ляжет на платежку, потому что это будет потом пересчитываться на квадратный метр на соответствующего потребителя услуги, пока сложно сказать. Это может сказать комитет по тарифам и ценам до 1 июля 2018 года", - прокомментировал министр.

По словам Когана, пока в регионе нет общественного договора по строительству заводов. "Попытки построить заводы были в прошлом году. К сожалению, есть большой объем протестов не только против действующих заводов, но и по строительству новой инфраструктуры", - сказал он.

Тем не менее уже идет подготовка к строительству первых таких комплексов. "Если мы будем слаженно, активно работать стахановскими темпами, то скорее всего, через 8-12 месяцев объекты смогут заработать. Таких объектов будет 11 на территории Московской области. Первые объекты планируем запустить уже осенью этого года, до четвертого квартала планируем ввести в эксплуатацию три объекта", - добавил чиновник.