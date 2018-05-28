СМИ: Мэй предложит Трампу встретиться вне Лондона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена предложить президенту США Дональду Трампу встретиться за пределами Лондона, чтобы избежать протестных демонстраций его противников.

Как сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на The Sun и его источник в правительстве Королевства, это предложение будет передано в Белый дом послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком. В качестве места встречи будет предложена загородная резиденция Чекерс. Встречу с королевой Елизаветой II вместо Букингемского дворца предлагается организовать в Виндзорском замке (графство Беркшир).

"У нас есть полные программы для обоих вариантов, но будет очень ясно указано, что мы бы предпочли, чтобы президент выбрал вариант с Чекерс", — отметил собеседник издания.