В Челябинской области арестован бывший сотрудник полиции

Бывшему сотруднику ГУ МВД России по Челябинской области Константину Овтину предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, в декабре прошлого года подозреваемый за деньги обещал местному предпринимателю "отмазать" его от уголовной ответственности за совершение финансового преступления и прекращению проверочных действий. В итоге при передаче части денежных средств в сумме 300 тыс. рублей посредники были задержаны.

По информации пресс-службы Следственного комитета, преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Овтину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).



По ходатайству следователя СК суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.