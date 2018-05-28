Торговый центр "Пушкинский" в Кургане продолжит работу

В Кургане не будут закрывать торговый центр "Пушкинский" из-за выявленных ранее нарушений противопожарной безопасности.

Прокуратура отозвала иск о закрытии ТЦ, сообщили Накануне.RU в Курганском городском суде.

Такое решение надзорного ведомства было принято в связи с тем, что администрация "Пушкинского" устранила все выявленные нарушения противопожарной безопасности. В частности, с первого этажа ТЦ были убраны все мелкие торговые точки - сейчас в случае пожара по открытому свободному холлу можно будет без труда добежать до центрального и эвакуационных выходов.

То же самое решение было принято и в отношении торгового центра "Стрекоза" в Заозерном микрорайоне - ранее прокуратура и там нашла нарушения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кургане сейчас из-за нарушений противопожарной безопасности закрыты три торговых центра: "Детский мир", "Парус" и "ГиперСити".