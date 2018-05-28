Кремль: Размещение базы США в Польше — суверенное дело Варшавы

Размещение американской военной базы в Польше — суверенное право Варшавы, которое при этом повлечёт ответные действия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в СМИ появилась информация о том, что восточноевропейское государство готово заплатить до двух миллиардов долларов за создание на своей территории постоянной военной базы США. Эта мера, как считают в Варшаве, сдержит нарастающую "российскую агрессию".

По словам Пескова, отношение Москвы к таким действиям будет зависеть от того, "что это будет за база".

"В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте", — цитирует его "РИА Новости".

Пресс-секретарь Кремля добавил, что подобные решения — суверенное дело любой страны, отметив при этом, что такие "экспансионистские действия" неминуемо приведут к ответным мерам, чтобы "сбалансировать нарушающийся паритет".