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Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Да ШОС с ними! Подготовка к саммитам в Челябинске окончательно перешла в виртуальную стадию? Всю последнюю неделю южноуральцы с изумлением узнавали о новостях строительства и подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Но в городе, вопреки всем заявлениям, прозвучавшим на ПМЭФ-2018, не готов фактически ни один ранее заявленный объект, более того, на ряде строек работа даже и не начиналась.
28.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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На Южном Урале экс-чиновник незаконно завладел лесным участком вблизи Увильдов
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увильды курорт река (2011) | Фото: http://chelyabinsk.olx.ru/

Следователи Южного Урала возбудили уголовное дело в отношении экс-директора областного государственного учреждения "Особо охраняемые территории Челябинской области" Ильи Пруцких.
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Пруцких подозревается в мошенничестве - по версии следствия, он в 2008-2009 годах незаконно получил право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе озера Увильды, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Сейчас Пруцких задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Другие новости по темам: Увильды, участок, лес, Илья Пруцких, мошенничество, СК, уголовное дело
28.05.2018 16:41 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
18:41 Екб


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На Южном Урале экс-чиновник незаконно завладел лесным участком вблизи Увильдов
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