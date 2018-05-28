На Южном Урале экс-чиновник незаконно завладел лесным участком вблизи Увильдов

Следователи Южного Урала возбудили уголовное дело в отношении экс-директора областного государственного учреждения "Особо охраняемые территории Челябинской области" Ильи Пруцких.

Пруцких подозревается в мошенничестве - по версии следствия, он в 2008-2009 годах незаконно получил право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе озера Увильды, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

Сейчас Пруцких задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.