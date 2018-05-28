Сессия без экзаменов. В Челябинске на декана ЮУрГАУ завели дело о получении взятки

В Челябинске на декана факультета института ветеринарной медицины ЮУрГАУ Дмитрия Вильвера заведено уголовное дело - его подозревают в получении взятки.

Следствие считает, что Вильвер получил 14 тыс. рублей от студента за сдачу сессии без экзаменов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Подозреваемый признал вину в совершении преступления, проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов. Данное преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.