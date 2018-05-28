ЕМУП "Золушка" под прицелом прокуратуры: грозит уголовное дело

Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию школьная базовая столовая "Золушка" грозит уголовное дело. В настоящее время прокуратура анализирует результаты проверки предприятия на предмет завышения цен на продукты питания и готовые блюда, соблюдения законодательства о закупках, а также бюджетного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство внесло представление об устранении выявленных нарушений в департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга.

Столовая уже оштрафована по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

"В настоящее время прокуратура анализирует результаты проверки в деятельности ЕМУП "Золушка" на предмет завышения цен на продукты питания и готовые блюда, соблюдения законодательства о закупках, а также бюджетного законодательства. По результатам надзорных мероприятий будет рассмотрен вопрос о направлении материалов проверки в следственные органы для уголовно-правовой оценки действиям сотрудников организации", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, последний инцидент с отравлением произошел в школе №85 на улице Серафимы Дерябиной. Состояние здоровья ухудшилось сразу у семи учащихся. Учебное заведение было закрыто на карантин. Выяснилось, что организацией питания детей там занималось ЕМУП "Золушка".