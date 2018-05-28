Конкурсный управляющий ямальской "дочки" "Корпорации развития" ищет доказательства задолженности перед чехами

В рамках дела о банкротстве энергетической компании "Урал промышленный - Урал полярный" (на 25% принадлежит "Корпорации развития") конкурсный управляющий общества ищет доказательства задолженности ЭК перед Чешским экспортным банком. Василий Анчуков попытался добыть документы через ямальский арбитраж, однако суд решил, что этим руководитель компании должен заниматься самостоятельно, передает корреспондент Накануне.RU.

Кредиты Чешского экспортного банка (Czech Export Bank) были привлечены для строительства ТЭС "Полярной" в Салехарде. Объект так и не появился и стал не только одной из основных причин банкротства структуры, но и потянул за собой проблемы с другими активами "Корпорации развития". Напомним, в залоге у банкиров оказался "Полярный кварц".

В Вену был перенесен спор энергетической компании и чешской PSG International, которая привлекалась для строительства ТЭС, но, по мнению ЭК "Уп-Уп", не выполнила своих обязательств. За рубежом ямальскому обществу-банкроту предстоит искать и доказательства наличия долга перед Чешским экспортным банком.

Конкурсный управляющий Василий Анчуков еще в марте обратился в арбитражный суд ЯНАО с ходатайством об истребовании в компетентных органах Чешской Республики информации о наличии счета ООО Энергетическая компания "Урал Промышленный-Урал Полярный" в Czech Export Bank с указанием остатка денежных средств на данном расчетном счете и предоставлением выписки по движению денежных средств за период с 01.01.2013 по настоящее время. Управляющего интересовала информация и об иных расчетных счетах, открытых на территории республики обществом.

В заявлении Анчуков не указал, причин, по которым ему не удалось получить эту информацию непосредственно в банке.

"Ответ Управления Министерства юстиции Российской Федерации о невозможности исполнения запроса не свидетельствует об отсутствии у заявителя иных способов получения истребуемых доказательств, в том числе путем непосредственного обращения в банк об истребовании сведений и документов", - отметили в арбитраже.

На этом основании арбитраж отказал в удовлетворении ходатайства. Информацию о счетах ЭК в Чехии управляющему придется искать самостоятельно.

Напомним, срок конкурсного производства в отношении ЭК "Уп-Уп"неоднократно продлевался судом. Последним решением процедура продлена до 11 октября 2018 г.