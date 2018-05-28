В Сургуте напали на журналистов во время съемки ролика о пострадавшем в ДТП ребенке

В Сургуте проводится проверка по заявлению журналиста городской телекомпании о нападении во время съемок ролика о ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-служб окружного управления СКР.

Утром 28 мая съемочная группа выехала на место аварии, в результате которой пострадал несовершеннолетний пешеход. На месте происшествия водитель транспортного средства стала требовать от журналистов прекратить съемку.

После этого на место приехал ее знакомый, который стал вести себя агрессивно – он оскорблял сотрудника телекомпании, забрал у него телефон и мешал вести съемку. Проверка продолжается.

Напомним, в 2015 г. прогремела на всю страну история с командой программы "Ревизорро". Следователи выяснили, что 8 августа 2015 г. между 11 и 12 часами во время съемок программы "Ревизорро" сотрудники салехардского кафе "Виктория", угрожая насилием съемочной группе, избили оператора, а также повредили видеокамеру. Этим, по мнению сотрудников СК, работники заведения препятствовали профессиональной работе журналистов. Во время следствия оператор прошел судебно-медицинскую экспертизу, специалисты оценили также и стоимость поврежденной камеры.

Согласно приговору суда, Ашуров получил полгода, Арндт – полтора года, Нарзиев – два года лишения свободы условно. Впоследствии глава кафе была оправдана, а ее коллегам смягчили статью. Позже прокуратура Ямала обратилась в суд округа. Она требует отменить оправдание напавшей на команду "Ревизорро" хозяйки кафе "Виктория" и переквалификации действий ее коллег на более мягкую статью

Отметим, съемочная команда наведалась в кафе "Виктория" в Салехарде в тот день в 11 утра, а уже через час в заведении должны были начаться поминки. Позже Елена Летучая в "Ревизорро-шоу" отметила, что "Салехард стал переломным моментом", после которого она решила покинуть программу.

В ноябре 2016 г. в Сургуте напали на сотрудников движения "Хрюши против", когда они пришли в один из магазинов, чтобы проверить качество продаваемой там еды.