В Челябинске аннулируют результаты ЕГЭ школьника, сфотографировавшего контрольные материалы

В Челябинске будет аннулирована экзаменационная работа школьника, фотографировавшего и разместившего контрольные измерительные материалы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства образования Челябинской области.

Сегодня в регионе 1 тыс. 655 человек сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ и 141 человек – по географии.

"Во всех ППЭ экзамены прошли без технических сбоев. Однако в пункте на базе школы № 105 города Челябинска Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) был выявлен факт фотографирования и размещения контрольных измерительных материалов", - отметили в ведомстве.

По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой экзаменационная работа данного участника ЕГЭ будет аннулирована.

Начальник управления начального, основного и среднего общего образования министерства образования и науки области Елена Тюрина напомнила о запрете наличия при себе во время экзамена любых средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры. "Категорически запрещено копирование и фотографирование экзаменационных материалов. Надеемся, что это первый и последний случай нарушения порядка проведения ЕГЭ в 2018 году", – подчеркнула она.