"Решение было принято давно". В Свердловской области отставился ещё один мэр

Второй город Свердловской области за день теряет главу. Мэр Серова Елена Бердникова заявила о своём желании покинуть пост, сообщили Накануне.RU в администрации города.

"Сегодня, 28 мая, мной написано заявление на имя председателя думы Серовского городского округа Альберта Юсупова о том, что я по собственному желанию ухожу в отставку с поста главы Серовского городского округа", - сказано в обращении. По словам Бердниковой, решение было принято давно.

Серов считается "зоной влияния" Уральской горной металлургической компании. Здесь расположен один из активов "медников" - Надеждинский металлургический завод (ранее - Серовский метзавод). Сама Елена Бердникова в прошлом - начальник финансового управления этого предприятия.

Ранее сегодня стало известно о том, что своего мэра лишился Нижний Тагил. Сергей Носов назначен и.о. губернатора Магаданской области.