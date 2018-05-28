Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за избиение врача "скорой помощи"

Жителя Екатеринбурга будут судить за то, что он избил врача "скорой помощи", который приехал по его же вызову. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый вызвал "скорую" своему другу, с которым они вместе отмечали день рождения.

По версии следователей, инцидент произошел ночью 6 марта 2018 г.: обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения возле дома № 29 по ул. Рябинина в Верх-Исетском районе. Он вызвал медицинскому помощь своему другу, а когда бригада приехала, то мужчина намерено спровоцировал конфликт с врачом анестезиологом-реаниматологом.

Претензии о долгом ожидании врачей дебошир высказал в нецензурной форме и попытался нанести ему удар кулаком. Врач хотел уйти от конфликта, но обвиняемый начал бить по стеклу пассажирской двери, а затем открыл дверь автомобиля и попытался ударить врача.

Врачу пришлось выйти из машины для того, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшему, а обвиняемый стал избивать его.

В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину. Максимальное наказание, которое он может получить по статье 116 УК РФ, предусматривает до двух лет лишения свободы.