Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва.

Антон Силуанов будет отвечать за всю финансово-экономическую политику, включая нацпроекты по малому бизнесу, занятости и международной кооперации.

Максим Акимов будет курировать нацпрограмму "Цифровая экономика" и нацпроект по созданию безопасных и качественных автодорог, а также транспорт, связь, инновации и вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.

Дмитрий Козак будет отвечать за промышленность, ТЭК, техрегулирование и технадзор, Виталий Мутко займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов, а Юрий Борисов будет отвечать за деятельность оборонно-промышленного комплекса.

Константин Чуйченко будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти и вопросы госслужбы.

Татьяна Голикова возьмет на себя нацпрограммы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке. Также она будет отвечать за все "социальные вопросы от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений, пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику".

Вице-премьер Ольга Голодец будет отвечать за культуру, спорт и туризм.

Алексей Гордеев будет отвечать за нацпроекта в сфере экологии, а также за природопользование, охрану окружающей среды, экологический надзор, сельское хозяйство и АПК, биотехнологии и рыболовство.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в новом правительстве продолжит заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока. Кроме того, в его полномочия войдет развитие российской Арктики.

Как передает "Интерфакс", пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что "фактически распределение полномочий вице-премьеров - это распределение ответственности вице-премьеров за выполнение национальных программ проектов, определенных "майским указом" президента. По ее словам, главная задача, которая поставлена Владимиром Путиным перед кабинетом министров, это достижение тех показателей, которые содержатся в указе.

Указ о назначении новых министров и вице-премьеров Путин подписал 18 мая. В этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту новый состав кабмина.