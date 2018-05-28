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Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
28.05.2018
политика  |  добавить комментарий
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Да ШОС с ними! Подготовка к саммитам в Челябинске окончательно перешла в виртуальную стадию? Всю последнюю неделю южноуральцы с изумлением узнавали о новостях строительства и подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Но в городе, вопреки всем заявлениям, прозвучавшим на ПМЭФ-2018, не готов фактически ни один ранее заявленный объект, более того, на ряде строек работа даже и не начиналась.
28.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
28.05.2018 15:55 Мск (17:55 Екб)
политика | В России
Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
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Дмитрий Медведев (2018) | Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва.
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Дмитрий Козак будет отвечать за промышленность, ТЭК, техрегулирование и технадзор, Виталий Мутко займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов, а Юрий Борисов будет отвечать за деятельность оборонно-промышленного комплекса.

Константин Чуйченко будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти и вопросы госслужбы.

Татьяна Голикова возьмет на себя нацпрограммы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке. Также она будет отвечать за все "социальные вопросы от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений, пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику".

Вице-премьер Ольга Голодец будет отвечать за культуру, спорт и туризм.

кабмин, состав, совещание, Владимир Путин, Кремль(2018)|Фото:kremlin.ru

Алексей Гордеев будет отвечать за нацпроекта в сфере экологии, а также за природопользование, охрану окружающей среды, экологический надзор, сельское хозяйство и АПК, биотехнологии и рыболовство.

Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в новом правительстве продолжит заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока. Кроме того, в его полномочия войдет развитие российской Арктики.

Как передает "Интерфакс", пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что "фактически распределение полномочий вице-премьеров - это распределение ответственности вице-премьеров за выполнение национальных программ проектов, определенных "майским указом" президента. По ее словам, главная задача, которая поставлена Владимиром Путиным перед кабинетом министров, это достижение тех показателей, которые содержатся в указе.

Указ о назначении новых министров и вице-премьеров Путин подписал 18 мая. В этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту новый состав кабмина.

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28.05.2018 15:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:55 Екб


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Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
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