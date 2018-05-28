"Это личное мнение Косарева". "ЕР" отреклась от скандального заявления депутата об инвалидах и недоношенных младенцах

"Единая Россия" официально заявила о том, что категорически не разделяет позицию депутата думы Екатеринбурга Николая Косарева, который в разговоре с журналистами назвал лечение инвалидов, с точки зрения нагрузки на государство, "не очень хорошим" делом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии, эти слова являются личным мнением Косарева, а не партии "ЕР".

"Деятельность партии, как на законотворческом, так и на общественном уровне, всегда была направлена на поддержку курса на увеличение рождаемости, сохранение здоровья граждан и сокращение смертности. Со всей ответственностью можем заявить, что личное мнение Косарева, идущее вразрез не только с партийными, но и с общечеловеческими ценностями, никак не повлияет на реализацию государственной поддержки при выхаживании недоношенных младенцев и лечении людей с инвалидностью", - пояснили в пресс-службе "ЕР".

Напомним, говоря об инвалидах и недоношенных младенцах, Косарев заявил, что нет необходимости помогать в лечении тем людям, "которые не обладают потенциалом к здоровью", и назвал их "инвалидами" и "больными".