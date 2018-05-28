На форум "УТРО-2018" в Зауралье съедутся делегации из Японии, Израиля, Македонии, Казахстана и Туркменистана

Зауралье готовится к проведению масштабного события - форума "УТРО-2018", который в этом году пройдет в Щучанском районе Курганской области.

Прием заявок от участников в данный момент завершается, сообщил Накануне.RU заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов.

Как отметил Карпов, на форум приедут не только молодые люди из разных уголков России, но и из других стран - Казахстана, Японии, Македонии, Израиля и Туркменистана. Всего на участие в форуме поступило более 3 тыс. заявок, из них будет отобрано 1,5 тыс.

В состав зауральской делегации войдут более 400 молодых людей из городов и районов области.

Всего в рамках двух смен с 20 по 30 июня будут работать 12 площадок, которые готовят регионы УрФО. Больше всего заявок подано на "Урал добровольческий", "Урал творческий" и "Урал предприимчивый". Для каждой площадки организаторы подготовили насыщенную программу.

Гостями форума станут известные политические и общественные деятели, а также известные деятели культуры, рассказали Накануне.RU в пресс-службе губернатора Курганской области.

Помимо образовательной программы на форуме пройдет грантовый конкурс. Участники смогут привлечь на свои проекты в общей сумме порядка 9 млн рублей.