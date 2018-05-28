ВЭБ выделит деньги на строительство аэровокзала челябинского аэропорта

ВЭБ профинансирует строительство аэровокзала челябинского аэропорта. Соответствующее соглашение между руководством ВЭБа и ООО "Новапорт" было подписано на ПМЭФ-2018, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Строительство челябинского аэровокзала внутренних линий вошло в пул проектов ВЭБа наряду с семью крупнейшими инициативами России, общей стоимостью более 700 млрд рублей.

В настоящий момент сумма займа с применением мер государственной поддержки не озвучивается.

"Сумма финансирования, которую обеспечит ВЭБ, пока не озвучивается, но общая стоимость проекта составляет 3,5 млрд рублей. Речь идет о лояльном, долгосрочном кредитовании", - рассказал официальный представитель ВЭБ в Челябинской области, директор Агентства инвестиционного региона Анатолий Лобко.

В рамках "фабрики проектного финансирования" планируется предоставлять от 3 млрд рублей сроком 10-15 лет. Предполагается, что 80% средств будут заемными, а 20% - собственные средства инициатора проекта.

"Для заемщика будет действовать фиксированная или плавающая ставка, а в случае превышения максимума по этой ставке проект может получить бюджетную субсидию, которая будет компенсировать издержки при росте ставок", - добавили в пресс-службе.

Строительство аэровокзала запланировано в рамках подготовки города к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Ранее стало известно, что строительство нового аэровокзала начнется в июне. Площадь здания терминала внутренних линий оставит 16,4 тысячи квадратных метров. Разместится он слева от существующего здания международных линий. Терминал будет оснащен четырьмя телескопическими трапами, рядом будет построена новая привокзальная площадь. Пропускная способность составит 2,5 млн пассажиров в год. Общий объем инвестиций, которые будут вложены в модернизацию аэропорта "Челябинск" превысит 10 млрд рублей.