В Тюменской области голодный медведь забрался в охотничьи угодья

В охотничьих угодьях Уватского района появился медведь. Животное решено убить.

Хищник представляет серьезную угрозу для жизни людей. Голодного медведя притягивают запахи пищи, идущие с территории вахтового городка, где есть столовая для рабочих, сообщает "Интерфакс".

"Весна нынче затяжная, снег у нас в тайге сошел полностью только неделю назад, найти пропитание медведю очень сложно. Поэтому и повадился косолапый ранним утром да поздним вечером ходить к вахтовикам-нефтяникам в надежде раздобыть какой-нибудь корм. Мы со своей стороны попытаемся отогнать медведя подальше в тайгу, а отстрел - это, конечно, уже крайняя мера", - отмечают сотрудники Госохотуправления.