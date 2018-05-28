Сотрудники супермаркета на Новом Арбате избили посетителя тележкой, а потом ограбили

Сотрудники супермаркета на улице Новый Арбат в Москве напали на посетителя магазина, избили его тележкой и ограбили.

Видеозапись конфликта попала на видео.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, в дежурную часть полиции поступило заявление от 35-летнего мужчины. "Потерпевший сообщил, что в служебном помещении одного из сетевых супермаркетов на улице Новый Арбат на него напали сотрудники магазина. Злоумышленники избили его, в качестве оружия используя тележку и предмет, похожий на электрошокер, а затем похитили денежные средства", - рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемые заключены под стражу. Ими оказались приезжие в возрасте от 21 до 35 лет.

Волк уточнила, что задержанные были контролерами торгового зала, которые заподозрили мужчину в том, что он нарушил целостность одной из упаковок товара.

