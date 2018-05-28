На инвалида в екатеринбургском ТРЦ "Алатырь" напал обычный посетитель

Управляющий компании ТЭН, обслуживающей ТРЦ "Алатырь", Юрий Романович сообщил, что нападение на 19-летнего юношу, который страдает ДЦП, при выходе из магазина в ТРЦ совершил не охранник торгового центра, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Матери юноши предоставили все видео, где она убедилась, что нападающий не является охранником ТЦ. Этот человек просто вышел из магазина. Это точно не работа нашей охраны, они лишь вмешивались в ситуацию в дальнейшем, пытались остановить всю эту суматоху", - пояснил он.