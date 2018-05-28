Поселкам в "серой зоне" в Донбассе каратели готовят "зачистку"

Жителям захваченных украинскими войсками донбасских поселков Гладосово и Травневое грозит "зачистка" в канун визита представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Нам поступила информация о том, что 26 мая командир 54-й омбр получил задачу от "кровавого гуманиста" [командующего украинской операции объединенных сил Сергея] Наева провести повторную "зачистку" местных жителей населенных пунктов Гладосово и Майское (Травневое), чтобы исключить их негативные высказывания в адрес оккупационных сил", – заявил Басурин.

По его словам, визит представителей МККК в поселки ожидается 31 мая, и Наев опасается, что их жители раскажут о реальном положении дел.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, эти поселки в "серой зоне" были захвачены ВСУ в конце ноября. Жители написали обращение к замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу с просьбой вернуть их обратно в состав ДНР, но им даже не ответили.