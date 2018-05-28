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Представители Центробанка проигнорировали круглый стол с превышенцами "Югры"
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Банк &quot;Югра&quot;, круглый стол, Госдума (2018) | Фото: vk.com/club150873952

Представители Центробанка не явились на заседание круглого стола по вопросам вкладчиков. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил лидер инициативной группы вкладчиков Николай Николаев.

"Центральный банк проигнорировал мероприятие. При этом, они заявили двух человек, которые будут участвовать. Однако никто из них не пришел. Задать вопросы Центробанку мы не смогли. Это показывает отношение Центрального банка к людям и к ситуации в целом. Отмечу, что среди нас были представители порядка семи банков и у всех были вопросы", - сообщил вкладчик.

В пресс-службе Центрального банка не смогли оперативно ответить на вопрос о том, почему их представители не смогли присутствовать на мероприятии. При этом зал, в котором проходил круглый стол, был заполнен полностью. Съехались представители разных городов России: Сургута, Тюмени, Самары, Краснодара, Ижевска, Екатеринбурга, Омска.

Банк "Югра", круглый стол, Госдума(2018)|Фото: vk.com/club150873952

Банк "Югра", круглый стол, Госдума(2018)|Фото: vk.com/club150873952

По словам лидера "превышенцев "Югры", круглый стол прошел "неплохо". Выступали представители банка "Югра", организатор круглого стола Валерий Рашкин. Последний, по словам лидера вкладчиков, пообещал обратиться напрямую к президенту РФ Владимиру Путину и поспособствовать тому, чтобы представители "Югры" смогли донести свою информацию "непосредственно до президента".

Банк Югра, круглый стол, Госдума, Валерий Рашкин(2018)|Фото: Государственная дума в твиттере

Вкладчики в очередной раз подняли вопрос об очередности АСВ в списке кредиторов. По итогам круглого стола будет создана резолюция, в которой будут перечислены все прозвучавшие во время заседания предложения. Времени на подготовку резолюции у вкладчиков немного - всего три дня.

"Это будет основополагающий документ. Также у нас создана рабочая группа из вкладчиков, которая будет работать с депутатом Валерием Рашкиным на постоянной основе", - сообщил Николай Николаев.

Отметим, что одновременно с круглым столом во многих российских городах прошли пикеты в поддержку вкладчиков "Югры".

Банк Югра, пикет, вкладчики(2018)|Фото: vk.com/club150873952

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию в банк "Югра" в июле прошлого года. Лицензии кредитная организация лишилась двумя неделями позднее. Акционеры банка заявляли о готовности санировать "Югру" за счет собственных средств и просили для этого вернуть лицензию. Но в ЦБ не одобрили план спасения банка. "Превышенцы" "Югры" объединились в союз вкладчиков и добиваются возврата "сгоревших" средств.

Другие новости по темам: Круглый стол, банк Югра, Госдума, вкладчики, превышенцы югры, центробанк
28.05.2018 16:20 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
18:20 Екб


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Представители Центробанка проигнорировали круглый стол с превышенцами "Югры"
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