Власти Подмосковья пообещали стабилизировать ситуацию на полигоне "Ядрово" в течение двух-трех недель

Ситуация на полигоне "Ядрово" в Подмосковье стабилизируется в ближайшие несколько недель. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, передает корреспондент Накануне.RU.

"В "Ядрово" выбросы на сегодняшний день практически сократились в сотни раз. Это показывает объективный контроль. То же самое в "Кучино", то же самое по многим полигонам, которые мы проводим. По "Ядрово" ситуация стабилизируется буквально в ближайшие две-три недели после того, когда будет запущен высокотемпературный факел, который будет утилизировать свалочный газ на 99,9% в периоде", - прокомментировал чиновник.

Как напомнил подмосковный министр, дегазация тела полигона проведена.

"Тема "Ядрово" с точки зрения негативного воздействия будет закрыта в ближайшие две-три недели", - подытожил Коган.