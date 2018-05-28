Власти Подмосковья пообещали стабилизировать ситуацию на полигоне "Ядрово" в течение двух-трех недель

в этот день
28.05.18
16:22
В Екб.18:22
Мэр "Путинграда" назначен губернатором Магаданской области
Коммуналка может подорожать из-за льгот Дерипаске
Кобылкин пояснил Накануне.RU идею "сборов с населения" на экологию
Главное
Счета группы "Сумма" арестованы в рамках дела в отношении Магомедова

Тема дня
Российские советники в Сирии погибли не без помощи "западных партнеров" Минобороны РФ сообщило, что в результате вечернего нападения на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор два российских военных советника погибли на месте, еще двое скончались в больнице. И вполне возможно, что этого бы не произошло, если бы не так называемые наши "западные партнеры".
28.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Да ШОС с ними! Подготовка к саммитам в Челябинске окончательно перешла в виртуальную стадию? Всю последнюю неделю южноуральцы с изумлением узнавали о новостях строительства и подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Но в городе, вопреки всем заявлениям, прозвучавшим на ПМЭФ-2018, не готов фактически ни один ранее заявленный объект, более того, на ряде строек работа даже и не начиналась.
28.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинину придется возвращать в "Совхоз" землю на миллиард рублей. Апелляция отклонила его жалобу
Экс-министр Пучков назвал "псевдоогнеборцами" голодающих в Якутии пожарных
Игорь Пыхалов: Офицер КГБ Путин не мог недооценивать поддержку Ельцина в 1991-м
Кудрину при назначении в Счетную палату припомнили Стабфонд и вывод капиталов за рубеж
Новый закон о цифровой экономике эксперты назвали "спящим"
В Сирии в результате обстрела боевиков погибли четверо российских военных
Владимир Путин заявил, что не будет баллотироваться в президенты России в 2024 году
В Верхнем Уфалее может появиться производство стальных труб
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 225



Новости
28.05.2018 15:24 Мск (17:24 Екб)
общество | Центральный ФО
Власти Подмосковья пообещали стабилизировать ситуацию на полигоне "Ядрово" в течение двух-трех недель
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

митинг, Ядрово, Волоколамск (2018) | Фото: vk.com/protiv.yadrovo

Ситуация на полигоне "Ядрово" в Подмосковье стабилизируется в ближайшие несколько недель. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"В "Ядрово" выбросы на сегодняшний день практически сократились в сотни раз. Это показывает объективный контроль. То же самое в "Кучино", то же самое по многим полигонам, которые мы проводим. По "Ядрово" ситуация стабилизируется буквально в ближайшие две-три недели после того, когда будет запущен высокотемпературный факел, который будет утилизировать свалочный газ на 99,9% в периоде", - прокомментировал чиновник.

Как напомнил подмосковный министр, дегазация тела полигона проведена.

"Тема "Ядрово" с точки зрения негативного воздействия будет закрыта в ближайшие две-три недели", - подытожил Коган.

Другие новости по темам: Александр Коган, ядрово
28.05.2018 15:24 Мск | Москва | Вероника Килина
17:24 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.05.2018 13:21 Мск
Новый участок мусорного полигона "Ядрово" пытались поджечь

Ранее 12.05.2018 16:44 Мск
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз

Ранее 12.05.2018 16:27 Мск
В Ядрово предположительно ранен человек в ходе стрельбы

Ранее 10.05.2018 11:21 Мск
Ущерб от незаконной свалки в Наро-Фоминском городском округе составил 5,5 млн рублей

Ранее 05.05.2018 13:17 Мск
Очередной митинг против полигона "Ядрово" проходит в Волоколамске. Местные власти не пришли

Ранее 03.05.2018 16:32 Мск
Волоколамский городской суд отклонил иск местных жителей, требовавших закрыть полигон "Ядрово"

Ранее 03.05.2018 11:45 Мск
5,5 млн рублей за моральный вред: жители Волоколамска подали иски к "Ядрово"

Ранее 28.04.2018 12:12 Мск
Московское ГУП будет ввозить мусор на полигон "Скоково" в Ярославской области до конца года








Добавить комментарий:

Власти Подмосковья пообещали стабилизировать ситуацию на полигоне "Ядрово" в течение двух-трех недель
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+