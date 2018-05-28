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На Уралвагонзаводе проходят мастер-классы по активизации рационализаторской деятельности
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Уралвагонзавод, мастер-классы (2018) | Фото: uralvagonzavod.ru

На Уралвагонзаводе впервые реализуется комплексная программа мероприятий "Шесть шагов к успеху" по активизации рационализаторской деятельности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, это целый цикл мастер-классов и мероприятий, которые раскрывают суть изобретательской деятельности, объясняют ее возможности, а также подходы к реализации этой работы на предприятии.

Мастер-класс "Патентный поиск" стал первым в череде мероприятий и прошел совместно со специалистами УрФУ. Более 50 молодых специалистов Уралвагонзавода приняли участие во втором мастер-классе "Основы рационализаторской деятельности "От идеи до внедрения". Перед участниками выступили специалисты, которые имеют большой опыт организации этой работы на местах. Своими знаниями делился один из активистов движения, начальник технологического бюро цеха вагонных тележек Павел Пысин. На его счету 17 рацпредложений с общим экономическим эффектом более 5 млн руб. Об особенностях организации рационализаторской деятельности говорила и Лариса Шипша из цеха общей сборки. Она с 2003 года занимается этой работой. Каждый смог совместно со специалистами разобрать один из примеров рацпредложения.

Уралвагонзавод, мастер-классы(2018)|Фото: uralvagonzavod.ru

Следующим этапом на пути к успеху станет мастер-класс "Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – второе рождение". Сейчас ТРИЗ активно используется. Этот инструмент можно обозначить как возможность каждого человека стать изобретателем. Пристальное внимание на ТРИЗ обратила госкорпорации Ростех, которая планирует обучить по этому направлению 70 тыс. сотрудников.

"Главная задача цикла "Шесть шагов к успеху" - зажечь в душе каждого молодого работника интерес не только к реализации своего профессионального уровня через выполнение поставленных трудовых задач. Но и реализовать свой интеллектуальный потенциал через творческую деятельность, через изобретательскую работу, через систему рационализаторских предложений. Это некий промоушен, который позволит нам получить обратную связь, определить в каком направлении двигаться дальше, чтобы использовать потенциал именно молодых работников предприятия", - подчеркнула начальник отдела бережливого производства Екатерина Косова.

Этот же вопрос подняли и на конференции "Изобретательство и рационализация – драйвер технологического развития региона", которая прошла в Екатеринбурге. В ней приняли участие специалисты Уралвагонзавода, а также члены Центрального совета Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, руководители Свердловской области.

В частности, заместитель начальника управления интеллектуальной собственности Александр Левин и начальник отдела бережливого производства Екатерина Косова приняли участие в обсуждении внедрения национальной информационной системы "Бюро рационализации и изобретательства". Проект представляет собой интернет-площадку для учета рационализаторских предложений, сведений об авторах, местах внедрения. Консолидация данных в форме единой информационной системы учета обеспечит любое заинтересованное лицо инструментом поиска сведений о существующих рацпредложениях с целью их внедрения на собственных предприятиях.

"Учитывая, какое большое значение уделяется на Уралвагонзаводе рационализаторской деятельности, эта тема была для нас очень актуальна", - констатировала Косова.

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28.05.2018 14:30 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
16:30 Екб


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На Уралвагонзаводе проходят мастер-классы по активизации рационализаторской деятельности
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