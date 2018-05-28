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Эксперты: "Кроме Носова, на Челябинскую область рассматривались еще кандидатуры"
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Уралтанк, День танкиста, Нижний Тагил, Сергей Носов (2017) | Фото: Накануне.RU

Полит-сообщество Южного Урала обсуждает назначение мэра Нижнего Тагила Сергея Носова исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. Назначение "варяга" и потомственного металлурга в далекий сибирский край, напомним, последовало сегодня после встречи в Кремле с Владимиром Путиным.
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Приблизительно год назад наблюдатели и политологи активно обсуждали возможный переход Носова (родившегося, кстати, в Челябинской области) на пост губернатора Южного Урала. Приводились, как бывает в таких случаях, аргументы и "за", и "против". Позже по подобному же сценарию Сергея Носова "сватали" на руководство Кемеровской области, но и тогда расчеты не оправдались.

Владимир Путин, Сергей Носов(2018)|Фото: kremlin.ru

Наконец с 28 мая точно известно, что следующие несколько лет золотоносной Магаданской областью будет руководить Сергей Носов. Экс-губернатор Владимир Печеный, как и следовало по протоколу, попросил президента освободить себя от должности чуть ранее в этот же день.

"Сейчас гадать, что было бы, если бы, да кабы – непродуктивно… Знаю, что реально в Кремле рассматривались разные кандидатуры на замену губернатора Челябинской области, в том числе и, видимо, Носов. Но тогда, год назад, по каким-то причинам это все не сложилось, естественно, что о кадровых решениях Администрации президента мы можем лишь догадываться. По каким причинам ему досталась именно Магаданская область, сказать, опять же, с уверенностью нельзя. Так что вынуждены просто констатировать – мог прийти в Челябинскую область, а оказался в Магаданской. Впрочем, на мой взгляд, это не исключает в ближайшее время радикализации процессов по смене руководства в нашей области, пока мы просто не знаем ничего", – сказал Накануне.RU политолог Александр Подопригора.

метрополитен Челябинск Дубровский(2016)|Фото: gubernator74.ru

"Я слышал о слухах по назначению Носова к нам губернатором в прошлом году, но, мне показалось, что это был некий сознательный вброс тогда. И причина вроде подводилась под отставку Бориса Дубровского и замену его на Сергея Носова – неудовлетворительные показатели "Единой России" на выборах в Госдуму по региону. Ну а сегодня мы имеем вполне себе приличный процент голосов, поданных на Южном Урале за Владимира Путина, так что логично в целом, что Носова отправили руководить Магаданом", – отмечает политолог Андрей Лавров.

Отметим, что выборы губернатора Челябинской области намечены на 2019 г.

Сегодня, по сообщению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин в Москве работает над "региональной проблематикой". Песков отказался комментировать вопрос о том, что в ближайшее время у президента намечена целая серия встреч с губернаторами и посоветовал спросившим… следить за новостями. Днем ранее, выступая на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин заявил о необходимости продолжения курса на обновление региональных команд.

Сегодня же президент принял отставку главы Якутии Егора Борисова и назначил врио главы республики мэра Якутска Айсена Николаева. Прямые выборы глав субъектов Российской Федерации 9 сентября 2018 г. пройдут в 20 регионах, еще в четырех глав будут выбирать депутаты региональных парламентов.

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28.05.2018 15:38 Мск | Челябинск | Денис Лузин
17:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.05.2018 13:26 Мск
Путин принял отставку губернатора Магаданской области

Ранее 28.05.2018 13:16 Мск
Мэр "Путинграда" назначен губернатором Магаданской области








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Эксперты: "Кроме Носова, на Челябинскую область рассматривались еще кандидатуры"
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