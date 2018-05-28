Иностранец задержан за попытку ввезти в Прикамье 8 килограммов наркотиков

Чекисты "взяли" 43-летнего гражданина Азербайджана при попытке ввезти в Пермский край крупную партию наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

При обыске машины иностранца нашли 8 кг гашиша и 2 г кокаина. Возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.