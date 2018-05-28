И тоже мэр. Врио главы Якутии назначен Айсен Николаев

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсена Николаева.

"Владимир Путин провел рабочую встречу с Айсеном Николаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Соответствующий указ уже подписан главой государства. Николаев до этого занимал пост мэра Якутска.

Напомним, о своей отставке сообщил сегодня теперь уже бывший глава республики Егор Борисов. По его словам, он принял осознанное решение о прекращении своих полномочий, понимая, что ротация кадров должна происходить на любом уровне.

Ранее мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен исполняющим обязанности губернатора Магаданской области.

Как сообщало Накануне.RU, указа главы государства с именем исполняющего обязанности губернатора с нетерпением ждет тюменский истеблишмент.

Отметим, что местные СМИ и политологи сразу после назначения Владимира Якушева на пост федерального министра строительства назвали имя возможного преемника – действующего главу администрации Тюмени Александра Моора. И, конечно, вице-губернатора Сергея Сарычева. По словам инсайдеров, указ президента ждут со дня на день.