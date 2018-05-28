В Югре компания оштрафована на 500 тысяч за взятку сотрудникам ГИБДД

Прокуратура Сургутского района нашла нарушения антикоррупционных законов в работе компании "Форсавтотранс", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Генеральный директор компании передавал через посредника сотрудникам ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району деньги. В ответ те должны были закрывать глаза на нарушение компанией установленных правил.

Против организации было возбуждено дело, она оштрафована на 500 тыс. руб. Двое сотрудников полиции попали под "уголовки" за получение взятки, а гендиректор "Форсавтотранса" – за ее дачу.