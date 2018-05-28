ВСУ пытались атаковать позиции ДНР, но были остановлены

Украинские боевики накануне вечером пытались атаковать позиции ДНР, но были остановлены. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Вчера враг предпринял неудачную попытку сблизиться с нашими позициями, но напоролся на минное поле и себя раскрыл, затем открыл хаотичную стрельбу. Вследствие ответного огня террористы понесли очередные потери: двое боевиков ликвидированы и двое ранены", - сказал он.

Басурин отметил, при отходе украинские военные бросили на поле боя своего сослуживца.

Как сообщало Накануне.RU, за последнюю неделю при попытке проникнуть на территорию ДНР были уничтожены две группы украинских диверсантов.