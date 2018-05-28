В Челябинской области в праймериз "Единой России" впервые примут участие сельские депутаты

В Челябинской области "Единая Россия" на сентябрьских выборах впервые использует новый формат праймериз на региональном и муниципальном уровне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Новый формат праймериз полностью воспроизводит цикл избирательной кампании от выдвижения и регистрации кандидатов до проведения дебатов и голосования избирателей.

Предварительное голосование будут проводить по двум моделям: в округах с численностью избирателей более тысячи человек – первая модель, в округах, где меньше тысячи избирателей, вторая. Особенностью первой модели станет то, что через эту процедуру впервые пройдут сельские депутаты.

Отметим, что Единый день предварительного голосования состоится 3 июня. В Челябинской области праймериз пройдет в 16 муниципалитетах.

Лидер южноуральских "единороссов" Владимир Мякуш подчеркнул, что важно, чтобы все участники голосования находились в равных условиях, смогли представить свою программу, чтобы не было лоббирования отдельных кандидатов. "Мы должны добиться того, чтобы за право стать депутатами боролись те кандидаты, которые действительно поддерживаются населением", - считает он.