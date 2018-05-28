США аннулировали визу ООН сенатора Косачева

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил, что США аннулировали его визу ООН.

По словам сенатора, это произошло в течение двух недель после того, как Вашингтон внес его имя в санкционные списки.

Косачев уточнил, это была специфическая американская виза с грифом UN (ООН).

"Эта виза была аннулирована, что не позволило мне принять участие в заседании Генассамблеи ООН 22 мая, неделю назад", - цитирует сенатор "Интерфакс".

Как отметил парламентарий, дополнительное обращение к американским властям по этому вопросу, видимо, не дало результата.

Косачев также сообщил, что направил в Комитет по защите прав парламентариев Межпарламентского союза официальную жалобу от имени всех российских сенаторов и депутатов, попавших в американские санкционные списки с просьбой к комитету определиться по существу, насколько американские санкции против парламентариев нарушают их профессиональные, политические и другие права.

6 апреля США опубликовали черный список из 38 человек, в том числе, семи бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих. Под санкции попал и Косачев.