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Суд потребовал от екатеринбургского ТЦ "Алатырь" узаконить перепланировки
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ТРЦ &quot;Алатырь&quot; Екатеринбург (2010) | Фото:img708.imageshack.us

Верх-Исетский районный суд продолжил рассматривать иск прокурора о запрете эксплуатации ТРЦ "Алатырь" до устранения нарушений требований пожарной безопасности, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда. Суд постановил исковые требования удовлетворить и обязать ТРЦ "Алатырь" предоставить документы о перепланировке до 1 сентября и взыскать 12 тыс.руб. пошлины с ответчика.
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Сегодня ответчики предоставили документы от БТИ. Напомним, что у прокуратуры были претензии к ГМ "Карусель", магазину детских товаров "Хотелки-шумелки", батутному центру "Разгон", магазину "Фамилия"и фитнес-центру на шестом этаже. Все они касались перепланировок помещений, которые должным образом не были оформлены в БТИ.

Прокуратура просит до 1 сентября предоставить документы и привести в соответствие технические условия.

Согласно уточненным требованиям, от руководства ТРЦ "Алатырь" требуется до 1 сентября текущего года узаконить перепланировки в здании.

На первом этаже изначально вместо магазина "Хотелки Шумелки" должен быть эвакуационный выход. На третьем этаже вместо "Фамилии" и Медиамаркта должен быть супермаркет с техническим складом.

Сейчас осталось согласовать планировку с министерством строительства Свердловской области. Представители Алатыря согласились с этими сроками и условиями.

Напомним, что во время проверки екатеринбургских ТЦ практически во всех 56 объектах были выявлены нарушения. Касаются они работоспособности и эксплуатации систем пожарной защиты, эксплуатации пожарных выходов, особое внимание уделяется персоналу. ТРЦ "Алатырь" попал в этот список.

Добавим, проверки торговых центров начались после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: во время пожара там погибли 60 человек.

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28.05.2018 15:00 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
17:00 Екб


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Суд потребовал от екатеринбургского ТЦ "Алатырь" узаконить перепланировки
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