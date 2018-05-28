Виктор Басаргин продолжает богатеть

Бывший губернатор Пермского края, а нынче - глава Ространснадзора Виктор Басаргин в 2017 г. заработал 5,5 млн руб. Декларация опубликована на официальном сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

В собственности чиновник гараж и машино-место, еще одним гаражом и квартирой, площадью 146,8 кв. м., владеет его супруга. У Басаргина два авто - ТОЙОТА и ЛЕКСУС GX460. Ранее транспорта у Басаргина не было.

Напомним, в 2016 г. доход Басаргина составил 4,5 млн руб., для сравнения - в 2015 г. экс-губернатор заработал 4,8 млн руб.