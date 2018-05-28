Россиянка с детьми бежала на Украину от "религиозных преследований"

Вечером 27 мая на украинской границе гражданка России с тремя детьми попросила статус беженки на Украине. Об этом сообщает пресс-служба украинской госпогранслужбы.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Сеньковка", где соприкасаются границы России, Украины и Белоруссии. Женщина, которая прибыла с детьми 2005, 2007 и 2009 гг. рождения, обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки. Она заявила, что на территории России ее преследуют по религиозным мотивам.

Отмечается, что ее пропустили на территорию Украины и проинформировали об этом миграционную службу. Никаких подробностей о "преследовании" не сообщается.

Как сообщало Накануне.RU, в марте убежища на Украине из-за политических взглядов запросил российский курсант.