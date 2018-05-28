В Кургане мужчина убил собутыльника и закрыл труп в квартире

В Кургане 29-летний мужчина убил своего собутыльника в его же квартире, а, уходя, запер за собой дверь.

Инцидент произошел 24 мая этого года в одном из жилых домов в поселке Рябково, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

50-летний мужчина перестал выходить на связь, родственники забеспокоились и отправились к нему домой - в квартире 27 мая они обнаружили труп.

"Благодаря слаженной работе следственных органов и оперативных сотрудников полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан 29-летний житель Кургана. Мужчина был допрошен и дал признательные показания", - добавили в СК.

Оказалось, что 24 мая двое мужчин распивали спиртные напитки - в какой-то момент они что-то не поделили и гость нанес хозяину квартиры удар ножом в живот, от которого потерпевший скончался.