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В Кургане мужчина убил собутыльника и закрыл труп в квартире
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нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Кургане 29-летний мужчина убил своего собутыльника в его же квартире, а, уходя, запер за собой дверь.
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Инцидент произошел 24 мая этого года в одном из жилых домов в поселке Рябково, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

50-летний мужчина перестал выходить на связь, родственники забеспокоились и отправились к нему домой - в квартире 27 мая они обнаружили труп.

"Благодаря слаженной работе следственных органов и оперативных сотрудников полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан 29-летний житель Кургана. Мужчина был допрошен и дал признательные показания", - добавили в СК.

Оказалось, что 24 мая двое мужчин распивали спиртные напитки - в какой-то момент они что-то не поделили и гость нанес хозяину квартиры удар ножом в живот, от которого потерпевший скончался.

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28.05.2018 14:17 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
16:17 Екб


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В Кургане мужчина убил собутыльника и закрыл труп в квартире
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