Братья Магомедовы обвиняются в совершении шести преступлений

Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов обвиняются в совершении шести преступлений в рамках возбужденного в их отношении уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве.

Об этом сообщил судья, зачитывая материалы дела, передает ТАСС.

Прокурор попросил продлить им меру пресечения до 5 августа.

Как сообщил в ходе заседания следователь, Зиявудин Магомедов не имеет постоянного места жительства на территории России.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также ОПС. Защита предлагала залог 2,5 млрд рублей, соразмерный сумме ущерба. Но оба бизнесмена были арестованы на два месяца до 30 мая. Ранее братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем трем статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.