Сергею Носову нашли замену на посту главы Нижнего Тагила

В связи с назначением мэра Нижнего Тагила Сергея Носова исполняющим обязанности губернатора Магаданской области, в Нижнем Тагиле временно исполнять обязанность мэра будет первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Отметим, ранее эксперты уже называли Пинаева возможным преемником Носова на посту мэра Нижнего Тагила в случае ухода последнего "на повышение". В 2017г. на праймериз "ЕР" по отбору кандидата на пост мэра он занял второе место. В настоящее время во втором по величине городе Свердловской области пока еще действует схема с прямыми выборами, однако весь регион уже перешел на назначение главы администрации конкурсной комиссии (в Екатеринбурге этот процесс - в завершающей стадии).

Решение о назначении Сергея Носова и.о. губернатора Магаданской области принял сегодня Владимир Путин.